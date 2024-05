Augustinus Bader x Sofia Coppola - arriva The tinted balm

Segni particolari: bellissimo. E poi straordinario e Imperdibile e anti-età. Non si tratta di un essere umano ma di un oggetto, simbolo assoluto di femminilità: il rossetto . Ciak, si gira! Il nuovo rossetto da non perdere porta la firma di Sofia Coppola . È stata proprio la pluripremiata regista a ... Continua a leggere>>

Il vero lusso raccontato nel film Challengers Zendaya che mette la crema di augustinus bader sulle gambe - Il nuovo film di Luca Guadagnino, Challengers, con protagonista Zendaya come star del tennis fa parlare. Anche per un motivo che non ci saremmo aspettati: il product placement. In modo molto candido ... Continua a leggere>>

Sofia Coppola, passione make up. I suoi balsami per labbra «da indossare senza guardarsi allo specchio» - augustinus bader annuncia la partnership con la pluripremiata regista. Dalla loro collaborazione è nata una collezione di lip balm in tre tonalità, scelte dall'artista stessa ... Continua a leggere>>

Sofia Coppola lancia il suo rossetto con augustinus bader. Imperdibile e scientifico - È stata proprio la pluripremiata regista a crearlo e lanciarlo, insieme a un colosso del beauty di lusso: il brand augustinus bader. Dopo Priscilla, il film tratto dalle memorie scritte da Priscilla ... Continua a leggere>>