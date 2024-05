Aeffe - torna al successo Al palasport per ripartire

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) A due giornate dalla fine del campionato di serie B, l’4 Torri Volley si ritrova quarta in classifica. Una posizione per la quale all’inizio della stagione in molti avrebbero firmato, ma è evidente che dopo aver accarezzato a lungo il sogno playoff in questo momento prevalga il rammarico per un torneo che non si sta concludendo come auspicato. Inutile nasconderlo, quattro sconfitte di fila giunte sul più bello, nessuno se le aspettava. Anche se gli ultimi due ko sono figli di quelli rimediati negli scontri diretti di Ancona e Osimo contro le squadre che con tutta probabilità voleranno ai playoff. Rimane però una stagione da chiudere a testa alta, possibilmente conservando il quarto posto dall’assalto di Paoloni Macerata che sabato scorso ha inflitto ai granata un secco 3-1. I marchigiani sono a -2 dai granata, che invece non hanno più alcuna possibilità di ...