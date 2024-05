La Recanatese con la testa alla Vis Carpani | Ci attende una battaglia

(Di sabato 4 maggio 2024) Tra uno scroscio di pioggia e l’altro laprosegue a pieno regime il programma di avvicinamentodoppia sfida playout con la Vis Pesaro anche, in qualche caso, con dosi quotidiane doppie. "Gli aspetti fisici e mentali – dice il centrocampista goleador Gianluca– sono probabilmente anche più importanti, arrivati a questo punto, dei discorsi prettamente tecnici. Soprattutto quando parliamo di partite così delicate". Già però abbiamo rimarcato come gli avversari, grazie soprattutto alle traiettorie disegnate da Di Paola, sono particolarmente insidiosi proprio sulle punizioni e calci d’angolo dove voi invece avete palesato notevoli sofferenze. "Lavoriamo da un po’ di tempo su queste situazioni ed infatti, di recente, non abbiamo subito reti da questo tipo di giocate. Un’applicazione costante che sta dando dei ...

