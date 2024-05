Ballardini Salvezza - ci crediamo

(Di sabato 4 maggio 2024) di Stefano Fogliani SASSUOLO La classifica, il momento e un avversario come l’Inter campione d’Italia offuscano e restringono gli orizzonti dei neroverdi, ma il Davidedella vigilia prova ad andare oltre e garantisce che "per le qualità che ha, il Sassuolo può giocarsela e competere con tutti, anche contro una squadra fortissima quale si sta dimostrando quella nerazzurra". Va oltre, l’allenatore del Sassuolo, anche alle ultime due prestazioni ("insufficienti") che sembrano aver condannato il Sassuolo, perché alla, dice, lui ci crede ancora, come ci crede il gruppo creda ancora in un traguardo ancora tagliabile, almeno dal punto di vista matematico. "Il gruppo crede nella, e io resto certo che faremo del nostro meglio per cambiare questa situazione, e migliorarla", dice ancora, ...

Il Sassuolo di Alessio Dionisi era fragile, ma imprevedibile. Dopo aver esonerato l’ex tecnico dell’Empoli e dopo aver perso per infortunio la stella Domenico Berardi, la squadra neroverde ha perso anche quella ‘follia’ che l’hanno resa un cliente scomodo per Juventus e Inter, battute ... Continua a leggere>>

Le ultime speranze salvezza al Mapei Stadium: Sassuolo-Inter dove vederla in Tv e in streaming - Sassuolo-Inter dove vederla in Tv e in streaming: le indicazioni per poter seguire in diretta il match del Mapei Stadium di questa sera ... Continua a leggere>>

Le probabili formazioni di Sassuolo-Inter - Inzaghi contro ballardini, l'Inter campione d'Italia contro il Sassuolo a un passo dalla retrocessione. Il match valido per la 35ª giornata mette l'una contro l'altra due squadre che stanno vivendo mo ... Continua a leggere>>

Sassuolo-Inter: Sky o Dazn Dove vederla in tv e in streaming - Da un lato i padroni di casa, che si giocano le residue speranze di salvezza con l'obbligo di colmare un gap ... Situazione affatto facile per il tecnico Davide ballardini, costretto a fare di ... Continua a leggere>>