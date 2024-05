Marolda | Contatti con l’allenatore e disponibilità di Conte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 4 maggio 2024) Ciccio, giornalista, è intervenuto a “Giochiamo d’anticipo” in onda su Televomero. Ha parlato degli argomenti più pressanti in casa Napoli: la qualificazione in Europa ed il nuovo allenatore tra gli altri. Di seguito le sue parole.sull’Europa “Obiettivo Conference per il Napoli? Gli azzurri hanno il dovere di difendere un record di qualificazioni in Europa che dura da 14 anni. Arrivare nelle coppe porta punti per il ranking e consente anche al club di essere testa di serie nei futuri sorteggi. Se arriverà la qualificazione a questa coppa, significherà che tanto si sarà meritato. La partita con la Roma? I giallorossi hanno giocato un brutto primo tempo, ma va detto che la squadra di Calzona è andata a ritmi più elevati. Il problema è che per fare due gol si è dovuto calciare trenta volte in porta, mentre se ne sono subiti due ...