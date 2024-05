FOTO Al San Pio in azione il Robot Da Vinci

(Di sabato 4 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa UOC di Ginecologia dell’AORN “San Pio” di Benevento entra a pieno titolo nella nuova frontiera della chirurgia minivasiva, affidandosi al“Da”, uno deichirurgici più diffusi al mondo. Una giovane donna è stata sottoposta ad un intervento di asport-assistita, di un voluminoso teratoma ovarico, ossia una neoformovarica tumorale benigna, preservandone la fertilità. La chirurgia ginecologica, affidandosi all’utilizzo della metodicaica con i suoi 4 bracci automatizzati, ha una precisione chirurgica non confrontabile con altre tecniche, superando i limiti legati alle difficoltà di trattare, con la chirurgia tradizionale o con la più recente laparoscopia, patologie in sedi anatomiche difficili da ...

La NASA mostra l’ultima Foto spaziale : individua il robot nascosto su Marte Cos’è: Il rover marziano Curiosity della NASA Quando è stato pubblicato: 29 febbraio 2024 Il robot Curiosity dietro la meravigliosa Foto di Marte Il rover Curiosity della NASA è stato catturato in una Foto spettacolare ... Continua a leggere>>

Tempo di lettura: 2 minutiAccederanno alla fase nazionale dal 10 al 13 aprile a Verbania, le squadre Gemma VERDE e Gemma AZZURRA dell‘I.C. Aurigemma di Monteforte Irpino, classificatesi rispettivamente al 1° e al 2° posto regionale per la sezione M-Block di Robotica , nell’ambito della Rete ... Continua a leggere>>

Salva la vita agli agenti , protagonista un cane poliziotto “robot” che diventa ine vita bilmente l’ eroe della giornata [FOTO] A quanto pare gli agenti devono (nel vero senso della parola) la vita al cane . Quest’ultimo, considerato da sempre come il migliore amico dell’uomo, assoluto protagonista di ... Continua a leggere>>

Sparkles: il cane robot che si muove e sembra vero - Boston Dynamics ha dimostrato più volte quanto la tecnologia dei suoi robot sia avanti e versatile, spesso tramite immagini o video creativi che hanno suscitat ... Continua a leggere>>

Istruttore robot Bosch per massime prestazioni da hypercar - Anche se l'impiego dell'idrogeno per i sistemi propulsivi e i veicoli 'definiti dal software' rimangono temi caldi nella transizione in futuro sarà probabilmente l'intelligenza artificiale a svolgere ... Continua a leggere>>

Il robot serve i clienti sostituendo a pieno il ruolo dei camerieri - Arriva a Palmi il simpatico e utile robot che sostituisce il servizio al tavolo svolto abitualmente dai camerieri nei locali. Il robot, come possiamo vedere dal video a corredo dell’articolo girato da ... Continua a leggere>>