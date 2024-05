La famosa coppia di Canale 5 aspetta il primo figlio | arriva il tenero annuncio sui social

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 4 maggio 2024) Personaggi tv. “Presto in tre”. Ladiil– Con un post su Instagram laha annunciato che presto accoglierà in famiglia ilavuto insieme. I due protagonisti di Temptation Island hanno mostrato suile prime immagini del gender reveal party. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: “Uomini e Donne”, Raffaella rompe il silenzio: come va con Brando Leggi anche: “Uomini e Donne”, Mario Cusitore nei guai: la reazione scomposta di Tina LadiilSu Instagram, Carlotta ...