Roma-Juventus - rivedi la conferenza stampa di Massimiliano Allegri VIDEO

(Di sabato 4 maggio 2024) Ilcon laintegrale dialla vigilia di. I bianconeri sfidano i giallorossi per un posto in Champions League nella prossima stagione e il tecnico livornese ha presentato i temi di una partita delicatissima per la Vecchia Signora, che ha necessità di risalire la china dopo gli ultimi mesi complicati. Di seguito ecco ilcon ladi. SportFace.

La Juventus, dopo i tre pareggi consecutivi contro Torino, Cagliari e Milan, vuole assolutamente conquistare la vittoria contro la Roma nel match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La formazione bianconera ha bisogno di portare a casa i tre punti per ... Continua a leggere>>

La Roma, dopo aver archiviato la semifinale di andata di Europa League con il Bayer Leverkusen, vuole tornare al successo contro la Juventus nel match valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I giallo Rossi hanno intenzione di portare a casa i tre punti per ... Continua a leggere>>

Il video con le parole di Daniele De Rossi alla vigilia di Roma-Juventus , match valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A 2023/2024. Il tecnico dei giallo Rossi ha presentato la gara, sottolineandone l’importanza e parlando anche della condizione fisica dei suoi giocatori dopo l’impegno ... Continua a leggere>>

Juventus, Allegri: "De Rossi ha portato entusiasmo e spensieratezza. Out Yildiz" - Allegri ha poi parlato della stagione e di cosa è mancato: "Spensieratezza Il calcio va giocato, ci sono momenti che devono essere interpretati. In questo momento non dobbiamo pensare a quello che è ... Continua a leggere>>

Juventus, Allegri: "Troveremo una Roma arrabbiata, sarà una partita complicata. Yildiz e Alex Sandro non ci saranno". - SERIE A - Il tecnico della Juventus parla in conferenza stampa alla vigilia della trasferta dell'Olimpico contro i giallorossi. Continua a leggere>>

Roma Juve, Allegri annuncia un’altra assenza oltre Alex Sandro: «Non si allena e non parte» - Roma Juve, Allegri annuncia un’altra assenza oltre Alex Sandro: «Non si allena e non parte». Le dichiarazioni in conferenza stampa Allegri nel corso della conferenza stampa di presentazione di Roma Ju ... Continua a leggere>>