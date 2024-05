Calciomercato Milan - Michele Franco ds Monza | Daniel Maldini? Tornerà a Milano e poi…

(Di sabato 4 maggio 2024), il direttore sportivo delha parlato del futuro del trequartista rossonero: le parole, parla(ds): il futuro dio e poi vedremo… View this post on Instagram A post shared by daily.it (@daily.it)(ds):...

Nel prossimo Calciomercato il Milan potrebbe cercare un portiere e Di Gregorio è un obiettivo: ecco le sue parole sul futuro In casa Milan in queste settimane si sta lavorando al rinnovo di Mike Maignan. Il portiere è un pilastro della squadra di Pioli e il club non ha intenzione di privarsene. Il ... Continua a leggere>>

Calciomercato Milan , Michele Di Gregorio ha parlato del suo futuro, lasciando la porta aperta a una cessione in estate Il Milan sta pianificando la prossima stagione. In una recente intervista l’ad Giorgio Furlani ha parlato della strategia della società per questa sessione estiva, che sarà ... Continua a leggere>>

Dopo la sconfitta contro la Roma Michele Criscitiello ha attacca to duramente il Milan e il suo allenatore Stefano Pioli : grazie, ciclo finito Niente da fare per il Milan : dopo la sconfitta nel quarto di finale di Europa League di andata i rossoneri hanno perso anche al ritorno. La Roma raggiunge ... Continua a leggere>>

MONZA - Franco: "Popovic ha una grandissima tecnica, ma è arrivato fuori condizione" - michele Franco, direttore sportivo del Monza, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TvPlay parlando anche di Matija Popovic, classe 2006 in prestito dal Napoli "Popovic Ha una grandissima tecnica ma q ... Continua a leggere>>

Europee, rigettata la lista di michele Santoro in Sicilia e Sardegna - La mannaia delle corti d’appello è pesante e mette seriamente a rischio ogni possibilità di raggiungere la soglia di sbarramento nazionale del 4% necessaria per eleggere parlamentari europei. La… ... Continua a leggere>>

Tutte le notizie che arrivano dalla registrazione della puntata in onda stasera su Canale 5 - Sono quindi in 7 i concorrenti rimasti decisi a conquistare l'accesso alla finale per vincere sia il percorso di canto o danza che il programma in generale. La semifinale della prossima settimana ... Continua a leggere>>