Denis Trento morto a La Salle | il campione di scialpinismo valdostano coinvolto in un incidente sul Monte Paramont

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Il pluridi, ieri, venerdì 3 maggio, sula La, in Valle d’Aosta.di 42 anni e guida alpina,non era rientrato in casa ed è scatta subito l’allarme. L’uomo si trovava sopra una valanga e ora si indaga per cercare di capire che cosa sia successo.era partito molto presto, in solitaria, per scendere dalla parete nord della montagna e avrebbe dovuto fare ritorno verso mezzogiorno ma nessuno dei suoi familiari lo ha più rivisto. Le prime squadre di ricerca sono partite nel primo pomeriggio. Gli uomini del Soccorso alpinohanno raggiunto la zona, a La, in elicottero. Sul ...