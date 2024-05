Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 4 maggio 2024) Pechino, 04 mag – (Xinhua) – Gliinnel settore deidellahanno mantenuto un livello elevato nel primo trimestre (Q1) del 2024, come dichiarato da un funzionario del ministero dei. Glitotali innel settore hanno raggiunto 712,5 miliardi di(circa 100,3 miliardi di dollari) durante questo periodo, secondo il funzionario. Dei 102 progetti chiave pianificati per ladurante il periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025), piu’ di 260 progetti correlati aisono in corso o sono stati completati, coinvolgendo un investimento totale di 1.300 miliardi di. Gli ...