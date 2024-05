Promozione - l’ora degli spareggi Pazzaglia | Il Gabicce è favorito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Nel campionato ditre pesaresi su otto vanno agli. Promosso in Eccellenza il Fabriano Cerreto, gli accoppiamenti playoff saranno i seguenti: Moie Vallesina-Sant’Orso, Portuali Dorica-Biagio Nazzaro. Retrocesso in Prima categoria l’Atletico Mondolfo Marotta. Ai playout: Vismara-contro la Castelfrettese e ilGradara contro l’Osimo Stazione. I Commenti. Simonemister della Fermignanese: "È stato un bel campionato anche se personalmente l’ho vissuto solamente nelle ultime 6 giornate. Meritatamente il Fabriano Cerreto che torna nel campionato che più gli compete. È retrocesso il Mondolfo Marotta che può recriminare per un gol preso nei minuti di recupero ma il fatto che sia retrocessa direttamente questa squadra composta da ottimi giocatori, fa capire quanto sia stato un torneo ...