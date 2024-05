Correa Inter - futuro quasi deciso | Inzaghi ha un’idea precisa

Il fallimento di Correa al Marsiglia è evidenziato dai numeri: siamo al 4 maggio e non ha ancora fatto un gol in stagione. L’Inter rischia di ritrovarselo sul groppone e da Tuttosport emerge come la società e Inzaghi abbiano idee diverse su di lui. UN DISASTRO – Dodici partite in Ligue 1, sei in ... Continua a leggere>>