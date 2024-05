Malore improvviso - Michela si accascia e muore a 10 anni | il dolore è immenso

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 4 maggio 2024) Social., una bambina di dieci, è morta improvvisamente mentre si trovava in casa con la mamma. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, per la piccola non c’è stato niente da fare.Leggi anche: Harry, la notizia sull’incontro con Carlo: “È molto preoccupato” Leggi anche: Automobili, arriva l’obbligo dei dispositivi Adas su tutte le auto: occhio alle multe Tragedia a Montecchio Emilia:a soli dieciNunziata, una bambina di soli dieci, è morta tragicamente a Montecchio Emilia dopo aver subito unmentre si trovava a casa con la mamma. La disperata richiesta d’aiuto al 118 non è riuscita a evitare l’epilogo drammatico. Il cuore della comunità è stato scosso ...