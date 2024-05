GCW | Matt Cardona Zack Ryder in WWE ai box causa infortunio - è il nuovo GM

(Di sabato 4 maggio 2024)è ormai una leggenda delle federazioni indipendenti di wrestling. Dopo il licenziamento dalla WWE il fuha fatto incetta di titoli tra tante promozioni, con delle apparizioni anche in major come la AEW, la TNA o la AAA. Non solo cinture, ma anche match di qualità, strizzando l’occhio “all’extreme” con incontri cruenti e senza esclusione di colpi, soprattutto in GCW, federazione di cui per un paio di mesi è stato anche campione mondiale. Attualmenteè ai box per uno strappo al pettorale,abbastanza serio che ha richiesto l’intervento chirurgico, ma non per questo rimane lontano dal ring e questa notte è tornato in GCW con un annuncio particolare. Un futuro dietro la scrivania? Questa notte, con tutore in bella vista, ...

