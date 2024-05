Dove vedere Jacobs in tv e streaming stanotte | orario esatto 5 maggio - la startlist delle staffette

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024)(domenica 5, ore 02.27) Marcellcorrerà con la 4×100 alle World Relays, i Mondiali di. Il Campione Olimpico scenderà in pista a Nassau (Bahamas) insieme ai compagni di squadra per disputare la batteria. L’obiettivo è chiaro: arrivare nelle prime due posizioni e qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024 senzar passare dal ripescaggio di domani. Il velocista lombardo, che settimana scorsa ha esordito in 10.11, vuole fare la differenza. Marcellcorrerà in seconda frazione, sfoderando i propri cavalli sul rettilineo opposto. L’azzurro vuole fornire un contributo di lusso come in occasione dell’apoteosi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e dell’argento agli ultimi Mondiali. Tra gli avversari ci saranno gli USA del fenomeno Noah Lyles, ma anche ...