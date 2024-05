Paola Cortellesi miglior esordiente “in età da menopausa” e l’Italia che fatica a riconoscere i meriti

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 4 maggio 2024) Regista, attrice e anche conduttrice in pectore dei David di Donatello,è una mente al servizio del cinema e dell'arte, non da oggi. Il grande pubblico se c'è accorto in quella che è la sua "età della menopausa" e le ha consentito di vincere un premio comeregistaa 50 anni. È un Paese che arriva in ritardo sul merito, che arranca sul riconoscimento e sulla valorizzazione del talento. È un peccato quando il valore c'è l'hai in casa e al botteghino spingi spesso i blockbuster del vicino.