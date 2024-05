Roma - Abraham vittima di minacce di morte e insulti razzisti | la decisione dell’attaccante

(Di sabato 4 maggio 2024) Laè reduce dalla sconfitta in semifinale di Europa League all’Olimpico contro il Leverkusen (0-2 il risultato) e la qualificazione all’ultimo atto è appesa ad un filo. Due calciatori sono finiti nel mirino della critica dei tifosi: Karsdorp per l’errore in occasione del primo gol dei tedeschi eper il gol divorato nel finale. L’attaccante è statodidie insultati. “Scimmia, devi morire”, sono i commenti di pseudo-tifosi. Non sono mancate inoltre diversenei confronti della compagna Leah e del piccolo Amari. LadiPer questo motivo, l’inglese ha deciso di disattivare i commenti sotto i post sul profilo Instagram. L'articolo CalcioWeb.

