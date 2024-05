Al via il Giro d’Italia 2024 - dalla Reggia di Venaria alla basilica di Superga e Stupinigi | il nostro itinerario nei luoghi della prima tappa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Da Venarìa Reale a Roma, dal Piemonte al Lazio battendo un po’ tutte le regioni: è questo il tragitto che, dopo 3400 km (e 44650 m di dislivello) porterà i Girini a Roma, il 26 maggio. Città, borghi, castelli, chiese, valli, montagne, laghi, mari, fiumi… se i corridori non possono godersi tutte queste meraviglie, noi possiamo farlo benissimo, dopo l’emozione del rapidissimo passaggio del gruppo, scandito dall’intenso ronzio delle pedalate. Magari non riconosciamo nessuno, ma che importa, è il bellodiretta! Appuntamento dunque a Venarìa Reale, dove parte ilmonumentale In questi giorni si è parlato molto di Venarìa Reale, lasabauda alle porte di Torino, che ha accolto il G7. Così forse già sappiamo che, come suggerisce ...