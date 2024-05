Divisione regionale 2 Peperoncino-Pallavicini promette spettacolo La Pgs Ima vola con 21 punti di Lugli

(Di sabato 4 maggio 2024) Calato il sipario sulla regular season della2, questo fine settimana inizia ufficialmente la seconda fase del campionato, con le giostre playoff e playout a deliberare le 3 squadre promosse in DR1 e le 3 che retrocederanno in DR3. Nella ex Primasono già state declassate Castellana, Oglio Po, Aquile Gualtieri, Arbor Reggio Emilia, Sassuolo, Finale Emilia, le bolognesi Diablos Sant’Agata, Pgs Corticella, Tatanka Imola, Csi Sasso Marconi, oltre a Stella Rimini e Faenza Project: queste 12 squadre saranno considerate riserve di terza fascia per la stagione 2024/2025. Come anticipato questo è il weekend dei quarti di finale, dove dopo un’accesa bagarre di classifiche avulse e ultime giornate al cardiopalma, hanno trovato spazio 8 squadre bolognesi. Mentre nei gironi A-B giocheranno Piacenza Basket ...

Pisa , 29 aprile 2024 – Nonostante un'ottima prova, termina con la quinta sconfitta consecutiva la stagione del Cosmocare CUS Pisa in Divisione Regionale 2: davanti al proprio pubblico, gli uomini di Pietro Leoncini si sono infatti arresi alla capolista WOLF Pistoia . Gli universitari terminano così

Si chiude con una vittoria a tavolino la stagione regolare del Faenza Futura Basket . I faentini vincono 20-0 contro gli Eagles Morciano, non presentatisi alla partita, e chiudono al sesto posto. Una stagione che lascia l'amaro in bocca perché nonostante il Futura fosse neopromosso, poteva giocarsi

Doppia sconfitta per le formazioni ravennati. Il Basket Club Russi cade 55-90 (18-15; 21-45; 41-66) in casa dello Scirea Bertinoro , mentre la Raggisolaris Academy perde 55-80 (9-14; 23-36; 43-62) sul campo del Granarolo Basket Village. Una sconfitta che permette ai faentini di mantenere la

Basket 2K5 L'Aquila imbattuto nel campionato di seconda divisione. Domenica semifinale playoff - L'AQUILA – L'associazione sportiva basket 2k5 con la sua prima squadra nel campionato maschile di seconda divisione (campionato regionale di Abruzzo e Molise) della Federazione Italiana pallacanestro

Basket giovanile. Benedetto, under 17 ok - La Benedetto 1964 affronta il rettilineo finale della stagione 2023/24 con successi nei playoff regionali e tornei giovanili. Gli U17 Gold alle semifinali, la divisione regionale 1 lotta per la salvez