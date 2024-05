Gasperini - scelta sul futuro | firma in arrivo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 4 maggio 2024), l’Atalanta inizia a pensare al rinnovo, laper il prolungamento è sempre più vicina: la situazione. L’Atalanta si giocherà il tutto per tutto tra le mura di casa di Bergamo, per assicurarsi un posto in finale di Europa League. La gara d’andata giocata allo stadio Vélodrome di Marsiglia è finita 1-1 ma giovedì 9 maggio la Dea avrà l’ultima occasione per provare a rendere questa stagione indimenticabile. Si perché i nerazzurri se dovessero vincere contro i francesi si troverebbero a dover giocare ben due finali a distanza di una settimana esatta. Il 15 maggio l’Atalanta sarà infatti impegnata all’Olimpico contro la Juventus per la finale di Coppa Italia e se tutto dovesse andare bene, il 22 maggio potrebbe volare anche Dublino per provare a vincere l’Europa League. Un grande merito per questi risultati ...