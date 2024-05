Napoli - un’impresa per l’Europa minore

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 4 maggio 2024) Ildovrà vincere le ultime 4 partite se vuole sperare in un posto in Europa, quella cosiddettaovviamente. Ne parla l’edizione odierna de “Il Mattino”. Ecco quanto evidenziato da Terzotempo, Europa League o Conference… “Europa League oppure Conference, tanto per intenderci. Considerando ormai il quinto (ed ultimo) posto per la Champions una chimera – attualmente occupato dalla Roma a quota 59 – per i campioni d’Italia non resta che accontentarsi delle competizioni minori.Ma non sarà affatto facile. Basti pensare che in questo momento gli azzurri sono fuori da tutte le coppe. Per questioni di dettagli, ma comunque il dato resta. Ed èpreoccupante. Ecco perché, la truppa di Calzona dovrà gioco forza pigiare il piede sull’acceleratore in questo rush finale per evitare che il dato diventi ...