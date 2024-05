Paramount Global - le proposte di acquisizione potrebbero non concretizzarsi

(Di sabato 4 maggio 2024)potrebbe declinare le duedida parte di Skydance Media-RedBird Capital Partners e Sony Pictures Entertainment-ApolloManagement. Dopo mesi di trattative per una possibilee l’azionista Shari Redstonedecidere di proseguire senza portare al termina nessuna delle duedi fusione. Venerdì mattina, il comitato speciale istituito dal consiglio di amministrazione diper valutare ledi fusione non aveva ancora comunicato a Skydance la sua migliore e ultima offerta. Il periodo di trattativa esclusiva, della durata di 30 giorni, tra Skydance e ...

Telefonata sugli utili: Climb global Solutions riporta risultati contrastanti per il primo trimestre - Climb global Solutions (ticker non fornito) ha comunicato i risultati finanziari del primo trimestre del 2024, rivelando un mix di sviluppi positivi e sfide. L'azienda ha registrato una crescita organ ... Continua a leggere>>

Media & cinema. Perché tutti adesso vogliono Paramount - Paramount global ha ricevuto diverse offerte di acquisizione negli ultimi mesi, dopo avere comunicato di avere debiti per oltre 14,6 miliardi di dollari. La società aveva una capitalizzazione di ... Continua a leggere>>

Il risiko del cinema, Sony e Apollo offrono 26 mld di dollari per Paramount - Sony Group e la società di private equity Apollo global Management hanno formulato un'offerta in contanti di 26 miliardi di dollari per l'acquisizione di Paramount global. Come scrive Milano Finanza, ... Continua a leggere>>