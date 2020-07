Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: “lo strano caso del fiore viola” (Di lunedì 13 luglio 2020) Per fare un caso ci vuole fiore. Un fiore viola, per essere precisi. Perché le viole sono finite al centro del gossip dell’estate sul presunto triangolo formato da Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi e Belen Rodriguez, con la conduttrice de Le Iene nel ruolo della causa, o una delle cause, della rottura del matrimonio tra il ballerino e la showgirl. I tre protagonisti del gossip, rivelato da Dagospia, hanno smentito seppur con modi e tempi diversi ma una stories pubblicata su Instragram nelle scorse ore dalla showgirl argentina non è di certo passata inosservata. La conduttrice di Tu si que vales posta delle viole prima di godersi la colazione, il caso non c’entra nulla perché per ... Leggi su ilfattoquotidiano

