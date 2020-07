GRILLO, NELLA FOGNA VACCI TU (Di lunedì 13 luglio 2020) FOGNA ce sarai. Non merita altro Beppe GRILLO, con la sua spericolata uscita di ieri per coprire Virginia Raggi sulla via della fuga. Un sonetto in romanesco preso a prestito e sbattuto sul suo blog non fa la felicità. Neppure per un comico che deve essere proprio triste in questo periodo tra i Cinque stelle precipitati nel ridicolo e il figlio a rischio processo per stupro. Roma va rispettata, coccolata, amata, e lui la insulta in maniera davvero greve: Beppe GRILLO ha perso la testa. Offende la città e i romani perché deve decidere ancora una volta il destino dei pentastellati. Beppe GRILLO sa che a Roma il suo movimento sarà seppellito e monta sul ring per prendere tutti a pugni. Ma l'uscita dal tombino dove si era rinchiuso è pessima. Era spiritoso, ora non più. Lascia ... Leggi su iltempo

