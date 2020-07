Disastro Ferrari: Leclerc tocca Vettel al primo giro, si ritirano entrambi (Di domenica 12 luglio 2020) Dura pochi secondi il Gran Premio di Stiria, per le due Ferrari. Negli attimi successivi alla partenza, infatti, un attacco sconsiderato di Charles Leclerc provoca un contatto con la vettura di Sebastian Vettel che sopraggiungeva all’esterno. La macchina del tedesco ha riportato ingenti danni al posteriore, costringendolo subito al ritiro. Il monegasco, invece, ha provato a guidare per un altro giro, ma con tempi troppo lenti a causa dei danni che lo hanno convinto poi a rientrare ai box, vista l’impossibilità di proseguire la gara. L’incidente è stato sottoposto al controllo dei commissari, che però non hanno ritenuto necessario applicare penalità. Drama at Turn 3 on the opening lap as Vettel and Leclerc collide! Vettel ... Leggi su ilnapolista

VIRGINRINGO : Unbelievable!! Ma come si fa a gestire un team così? Che disastro vedere la @ScuderiaFerrari cosi???? Ora ci si e’ me… - Eurosport_IT : ?????? - GP Stiria: SUBITO FUORI LECLERC E VETTEL! DISASTRO FERRARI AL PRIMO GIRO: alla curva 2 Leclerc tocca Vettel!… - WarmenBent : #StiriaGP #AustrianGP #Ferrari #F1 Che disastro, stavolta #Leclerc ha sbagliato alla Fantozzi..cmq #Vettel è ormai… - FreCOBHC : RT @Carl0Cavicchi: Adesso è certo: il problema della Ferrari è nel manico. Ma non quello dei piloti (Vettel ha creato la sua leggenda sull'… - effedandrea : #F1 disastro di #Leclerc che da vero sciagurato attacca senza senso e tampona in curva il compagno di squadra… -