Cosenza-Perugia, probabili formazioni (Di sabato 11 luglio 2020) Partita decisiva per entrambe le squadre. I calabresi hanno perso nell’ultima partita (5-1 contro lo Spezia) e sono soli al penultimo posto. I playout sono distanti sei punti, l’unico risultato accettato è la vittoria. Anche il Perugia non può di certo sorridere. Gli umbri si trovano in una posizione di classifica davvero complicata. I playoff distano sei punti, ma i playout sono a due punti. I biancorossi quindi devono assolutamente vincere per tenere vive le speranze playoff e allontanare la paura. Vittoria che però manca da ben quattro gare. In precedenza le squadre si sono affrontate per tre volte e per tre volte la partita si è conclusa sul punteggio di parità. All’andata la sfida si concluse sul 2-2. Per gli umbri a marcare il tabellino Iemmello al 18′ e Falasco al 66′. Per i calabresi segnarono ... Leggi su sport.periodicodaily

