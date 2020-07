Bolzano, positivo al coronavirus l’assessore provinciale alla salute Thomas Widmann (Di sabato 11 luglio 2020) Thomas Widmann è risultato positivo al coronavirus dopo essere tornato da una vacanza in famiglia: l’assessore alla salute della Provincia autonoma di Bolzano si trova in isolamento domiciliare. Le sue condizioni di salute sono buone e finora si sono manifestati solo sintomi leggeri di malattia. Il paziente che ha dato origine alla catena di contagio non ha contratto il virus in Alto Adige, aggiungono i sanitari. Nelle ultime 24 ore sono quattro le persone risultate positive in provincia di Bolzano, su 709 tamponi effettuati dai laboratori dell’Azienda sanitaria locale. Widmann è stato al centro delle polemiche durante la prima fase dell’emergenza ... Leggi su ilfattoquotidiano

