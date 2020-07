Scene da un matrimonio: Michelle Williams e Oscar Isaac star della serie (Di giovedì 9 luglio 2020) Saranno Michelle Williams e Oscar Isaac i protagonisti della versione americana di Scene da un matrimonio. Scene da un matrimonio diventerà una serie televisiva americana e le star del progetto saranno gli attori Michelle Williams e Oscar Isaac. La serie verrà prodotta per HBO ed è un adattamento di quella realizzata negli anni Settanta da Ingmar Bergman. La versione originale era composta da sei puntate e nel cast di Scene da un matrimonio c'erano Liv Ullmann ed Erland Josephson. Il nuovo progetto riproporrà un ritratto dell'amore, dell'odio, del desiderio, ... Leggi su movieplayer

