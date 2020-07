Juventus, virata a destra: si puntano Zaniolo e Adama Traoré (Di giovedì 9 luglio 2020) Grandi manovre in vista in casa Juventus per la prossima stagione: il sogno è convincere la Roma per Zaniolo ma intanto si guarda anche ad Adama Traoré Nicolò Zaniolo e Adama Traoré. In casa Juventus è partito il toto-nomi per il top acquisto della prossima stagione: i bianconeri hanno intenzione di convincere il classe ’99 a trasferirsi a Torino e, in alternativa, provare a strappare lo spagnolo al Manchester City. Su Zaniolo è un discorso che va avanti ormai da tempo ma – secondo l’esperto Alfredo Pedullà – potrebbe esserci una svolta tra le tante chiacchierate tra i due club. La Juventus sarebbe pronta ad offrire 50 milioni di euro più bonus per convincere la Roma a ... Leggi su zon

Ultime Notizie dalla rete : Juventus virata Juventus, virata a destra: si puntano Zaniolo e Adama Traoré Zon.it FOTO | Le anticipazioni sulla seconda maglia Juventus per la stagione 2020/21

Il campionato - traslato - di Serie A si avvia verso la conclusione (s ...

Calciomercato Juventus, Sarri a rischio esonero: ecco perché

L’ex tecnico di Chelsea e Napoli, Maurizio Sarri, non avrebbe convinto la Juventus. E’ questa l’analisi snocciolata dai colleghi del Corriere della Sera, con al centro delle discussioni proprio l’alle ...

Il campionato - traslato - di Serie A si avvia verso la conclusione (s ...L’ex tecnico di Chelsea e Napoli, Maurizio Sarri, non avrebbe convinto la Juventus. E’ questa l’analisi snocciolata dai colleghi del Corriere della Sera, con al centro delle discussioni proprio l’alle ...