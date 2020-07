Coronavirus Usa, nuovo record negativo: 60mila casi in 24 ore (Di mercoledì 8 luglio 2020) Continua a collassare la situazione Coronavirus negli Usa, con 60mila casi in 24 ore. Ma Donald Trump non ci sta, loda il suo operato e riapre le scuole. E’ sempre più forte l’emergenza Coronavirus negli Usa, con l’epidemia che continua a dilagare nel paese a stelle e strisce. I bollettini medici non fanno presagire miglioramenti … L'articolo Coronavirus Usa, nuovo record negativo: 60mila casi in 24 ore proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

