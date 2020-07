Apple registra nuovo brevetto: l’Iphone diventerà il nostro nuovo passaporto? (Di mercoledì 8 luglio 2020) Apple ha appena registrato alcuni brevetti che potrebbero portare in poco tempo a far diventare l’Iphone un vero e proprio passaporto riconosciuto dai governi. Ma in realtà, le applicazioni possibili sono molto più grandi. La Apple non accenna a fermarsi. Ormai da anni l’Iphone ha smesso di essere un semplice cellulare per diventare un potentissimo … L'articolo Apple registra nuovo brevetto: l’Iphone diventerà il nostro nuovo passaporto? proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

dcavedon : @Apple L'avete poi risolto quel problema? Quello di Siri che ascolta e registra le conversazioni, anche quando è 'd… -

Ultime Notizie dalla rete : Apple registra Apple registra nuovo brevetto: l’Iphone diventerà il nostro nuovo passaporto? Inews24 Apple chiude nuovamente alcuni Store in Australia a causa del Covid-19

Apple Highpoint, che è stato temporaneamente chiuso la scorsa settimana. Nelle ultime due settimane, lo stato di Victoria ha registrato un picco nei casi di coronavirus, con test positivi che hanno ...

Apple sta lavorando ai pagamenti Apple Pay tramite codici a barre e QR

Con iOS 14 sarà possibile scansionare un codice QR o un codice a barre per effettuare pagamenti tramite Apple Pay. Giuseppe Migliorino 1 minuto fa Nella beta 2 di iOS 14 è stata scoperta una funzione ...

Apple Highpoint, che è stato temporaneamente chiuso la scorsa settimana. Nelle ultime due settimane, lo stato di Victoria ha registrato un picco nei casi di coronavirus, con test positivi che hanno ...Con iOS 14 sarà possibile scansionare un codice QR o un codice a barre per effettuare pagamenti tramite Apple Pay. Giuseppe Migliorino 1 minuto fa Nella beta 2 di iOS 14 è stata scoperta una funzione ...