Francesca Cipriani Instagram, il selfie del lato B è da sballo: «Prevedo una splendida estate!» (Di martedì 7 luglio 2020) La regina delle Pupe, Francesca Cipriani, ha deciso di dare inizio alla sua estate 2020 con un post decisamente originale su Instagram. La showgirl si è scatta un selfie del suo lato B lasciando completamente a bocca aperta tutti quanti i suoi numerosi followers (oltre un milione). Non c’è nulla da fare, con il suo fisico perfetto e con le sue curve “esplosive” la bella Francesca ogni volta riesce a catturare totalmente l’attenzione dei suoi ammiratori. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato letteralmente invaso da like e commenti. Davanti ad uno scatto del genere la fantasia dei fan ha raggiunto dei livelli inimmaginabili. Leggi anche –> Francesca Cipriani Instagram eccitante, abito sollevato dal gancio di una gru: «Wow… Le autoreggenti» Francesca Cipriani Instagram: il selfie del ... Leggi su urbanpost

demonbane_blade : RT @bimboacademyger: Bimbo Princess Francesca Cipriani - TRASHPERSON18 : Passano Francesca Cipriani e Rachida Karrati! - bimbo_kitty : RT @bimboacademyger: Bimbo Princess Francesca Cipriani - NikkiDKsissy : RT @bimboacademyger: Bimbo Princess Francesca Cipriani - LorenzoLpe1 : RT @bimboacademyger: Bimbo Princess Francesca Cipriani -