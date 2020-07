Coronavirus Party: studenti americani invitano contagiati per infettare altri ospiti (Di martedì 7 luglio 2020) Nuova ridicola mania impazza tra gli studenti americani. Questi ultimi organizzano dei Coronavirus Party per infettare le persone in cambio di premi in denaro. I giovani scellerati si trovano in Alabama, negli Stati Uniti, e hanno lanciato questa moda di mettere dei premi in palio per coloro che si lasciano contagiare dal virus più velocemente. Coronavirus Party: più di una semplice diceria Un consigliere comunale di Tuscaloosa, una città dello stato, ha confermato che questi Coronavirus Party sono molto più di una semplice voce di corridoio. Realmente esistono studenti che invitano intenzionalmente i pazienti di Covid alle feste per contagiare le persone sane. Sonya McKinstry, consigliere comunale di Tuscaloosa, ha spiegato ai funzionari statali che tutti gli studenti fanno una colletta e mettono i soldi in un piatto. La prima persona che conferma di ... Leggi su kontrokultura

MedicalFactsIT : Studenti dell’Alabama hanno organizzato una festa, invitando persone infette e scommettendo su chi si ammala per pr… - marctuein : RT @mazzettam: Non son matti, sono criminali: Porta la figlia minorenne e a rischio a contagiarsi a un 'covid-party' e poi la 'cura' seguen… - beverlytozier3 : RT @mazzettam: Non son matti, sono criminali: Porta la figlia minorenne e a rischio a contagiarsi a un 'covid-party' e poi la 'cura' seguen… - AniKondor : RT @mazzettam: Non son matti, sono criminali: Porta la figlia minorenne e a rischio a contagiarsi a un 'covid-party' e poi la 'cura' seguen… - marinam49570553 : RT @ABRUZZOLIVETV: #Paglieta. #Raveparty vicino al fiume: arrivano i #carabinieri e scattano #multe #coronavirus #abruzzo #cronaca https://… -