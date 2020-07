Gli eroi della pandemia vengono premiati: bonus Covid per il personale sanitario (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli eroi del coronavirus sono stati gli operatori sanitari che hanno combattuto e continuano a combattere la battaglia contro il virus che ha sconvolto il mondo. La Regione Campania ha deciso di stanziare dei fondi ed elargire bonus a favore dei medici e degli infermieri che hanno messo a repentaglio la propria vita per assistere e curare i pazienti. Sono previste tre fasce di premio di 1000, 600 e 300 euro a cui si aggiunge la terza opzione in base all’impegno e al rischio corso, così come è stato proposto da alcuni sindacati del comparto per un totale di circa 10 milioni di euro destinati a più di 12mila unità lavorative. Dai medici del pronto soccorso agli infermieri dei reparti specializzati, si attende oramai solo il via libera definitivo che dovrebbe arrivare giovedì prossimo. L'articolo Gli ... Leggi su anteprima24

