C'è ancora l'Olimpia Milano al centro del mercato, ma questa volta non si... L'articolo Basket: Arturas Gudaitis lascia l'Olimpia Milano, in arrivo Zach LeDay?

C’è ancora l’Olimpia Milano al centro del mercato, ma questa volta non si segnalano entrate nella squadra di Ettore Messina, ma, piuttosto, un’uscita molto importante. E’ ormai imminente l’addio tra l ...

MERCATO LBA - Milano, addio di Gudaitis che andrà allo Zenit

L'avventura di Arturas Gudaitis all'Olimpia Milano è ormai agli sgoccioli. Secondo quando riportato da Emiliano Carchia di Sportando, il lungo lituano è in procinto di salutare l'Armani Exchange ed ac ...

