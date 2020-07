Tennis – Navratilova esalta Coco Gauff: “importante dentro e fuori dal campo, può cambiare il mondo” (Di domenica 5 luglio 2020) “È nata una stella, da decenni non vedevamo una luce così splendente sui campi. Ho la sensazione che Coco sia destinata a trascendere il Tennis. È quello che vuole, ed è nata per questo”. Si era espressa così Martina Navratilova in merito all’esordio di Coco Gauff a Wimbledon, torneo nel quale superò giocatrici esperte come Venus Williams, Magdalena Rybarikova e Polona Hercog. Un anno dopo, Coco Gauff è stabilmente nei tabelloni dei principali tornei ed ha guadagnato consensi in tutto il circuito. La giovane Tennista americana si è espressa anche su importanti tematiche sociali come il razzismo, diventando nel suo piccolo un simbolo della lotta all’oppressione. Navratilova ha dunque rinnovato i suoi complimenti alla giovane americana attraveso la BBC: “è così coinvolta dentro e ... Leggi su sportfair

