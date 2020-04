Coronavirus, in Lombardia aumentano i positivi: 1.161 da ieri, 480 solo a Milano. In calo i morti: 161 in un giorno (Di mercoledì 22 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieIl bollettino del 22 aprile Open I dati del 22 aprile 2020Cala il dato dei decessi da Coronavirus mentre sale (di poco) quello dei nuovi contagi: oggi, 22 aprile, la Lombardia conta 161 nuove vittime in 24 ore (ieri erano 203). In totale i decessi da Covid ora sono 12.740. Rispetto a ieri ci sono stati +1.161 positivi per un totale di 69.092 casi. I dati arrivano a fronte di 13.502 nuovi tamponi eseguiti, per un totale di 290.699. Il numero dei pazienti in terapia intensiva ora è di 817 (-34), i ricoverati sono 9.692 (-113). I dimessi sono in tutto 42.820 (+1.147). «Non è la fine dell’epidemia ma questi sono dati positivi», a parlare è Melania De Nichilo Rizzoli, assessore della Regione Lombardia che, avendo la delega all’Istruzione, ha ... Leggi su open.online Coronavirus - ultime notizie – In Italia è record di guariti. In Lombardia più di mille nuovi positivi - ma calano i decessi. Il governo valuta le linee guida sulle riaperture dopo il 4 maggio

Coronavirus - calano i decessi in Lombardia. A Milano e provincia contagi ancora alti

