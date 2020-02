Il Segreto anticipazioni 4 febbraio 2020: Prudencio elabora un piano per liberare Lola (Di lunedì 3 febbraio 2020) Nella puntata de Il Segreto, in onda martedì 4 febbraio 2020 su Canale 5, Prudencio tenterà di tutto per liberare Lola dall'influenza di Francisca: anticipazioni. Il Segreto torna con la puntata di martedì 4 febbraio 2020 su Canale 5 e le anticipazioni si concentrano sulla storia d'amore e di tormenti di Prudencio e Lola. Prudencio non può accettare che la sua storia d'amore con Lola finisca per colpa del terrore che la Montenegro riesca a instillare nella ragazza. Decide così di affrontare Francisca ma non direttamente, come aveva fatto in precedenza: elabora un piano al limite della legalità per liberare Lola da ogni legame con la donna, chiedendo aiuto a Matias e Marcela. Il Segreto tornerà domani, 4 febbraio 2020, intorno alle 16:30 su Canale ... movieplayer

