Regionali, Berlusconi: “Destra non può vincere senza centro liberale. Abbiamo doppiato Lega al Sud” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) "Il centrodestra non vince senza un centro liberale, cattolico, garantista forte come solo noi possiamo far esistere. La destra, da sola, può prendere molti voti, ma non può vincere e tantomeno governare": così Silvio Berlusconi commenta il risultato delle elezioni Regionali in Emilia Romagna, sottolineando che Matteo Salvini ha commesso un errore nel rendere il voto del 26 gennaio un referendum nazionale. fanpage

berlusconi : ???? La crisi irreversibile dei Cinquestelle è una delle evidenze di queste elezioni Regionali. ???? L’altra è la grand… - berlusconi : La vittoria alle Regionali cambierà la vita per molti di voi: noi non assegnamo agli amici, ai parenti ai familiari… - berlusconi : ????Ho appena salutato Mihajlovic. Mi compiaccio del suo endorsement per Lucia Borgonzoni e il centrodestra. ????Con le… -