Barcellona, ritorno di fiamma per Willian: pronta l’offerta (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Barcellona fa sul serio per Willian: il club blaugrana prepara un’offerta da presentare al Chelsea. Le cifre Il Barcellona torna alla carica per Willian. L’attaccante brasiliano, nonché vecchio pallino del club catalano, potrebbe salutare il Chelsea in questa finestra di mercato per evitare di liberarsi a parametro zero a giugno. Dagli studi di Sky Sports UK fanno sapere che i blaugrana avrebbero preparato un’offerta pari a 25 milioni di euro per convincere i Blues a lasciar andare l’esterno. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

