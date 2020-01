Gazzetta – Gattuso e Insigne: la mente e il braccio della vittoria contro la Juve (Di martedì 28 gennaio 2020) Il successo del Napoli contro la Juve è sicuramente frutto di tutta la squadra, ma, come scrive Mimmo Malfitano oggi sulla Gazzetta dello Sport, ha trascinare la squadra sono stata Gattuso e Lorenzo Insigne. Tra di loro c’è un patto complice. Con Insigne non c’è stato bisogno di chiacchierare a lungo: le qualità del capitano le conosce molto bene, il tecnico. Il patto è stato tra uomini, ecco perché è bastata una stretta di mano per condividerne lo sforzo comune. Sul piano mentale, Gattuso sta trasmettendo a questa squadra la sua determinazione, l’aggressività di un carattere forte, che non conosce la resa. Su quello tecnico, invece, sta insegnando quelle particolarità, quei movimenti che si studiano durante la settimana, con lezioni di tattica La mossa vincete di Gattuso è stata proprio aver capito che era Insigne l’uomo su cui doveva puntare per trascinare la squadra. ... ilnapolista

