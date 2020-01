Quando uno spot satirico rischia di accentuare il problema invece che risolverlo (Di sabato 25 gennaio 2020) Se di notte vi sentite male, se vi svegliate con un dolore lancinante al petto, se una colica vi fa mancare il respiro, o la testa vi gira e il pavimento sembra l’elica di un elicottero, se non riuscite a contenere i vostri bisogni, o avete un attacco di panico che vi storce i pensieri, mi raccomando non fate rumore! Potreste disturbate il sonno di vostra moglie: tenete una pillola sul comodino, un Corsan, un Benrespir, una Prostaviamal, un “tuttoben” di libero commercio nelle farmacie e portate avanti il fai da te, il bricolage medico della cura auto-prescritta. Questi sono i contenuti di un’ironica e divertente satira che Angela Finocchiaro e Massimo Ghini hanno interpretato nella Tv delle ragazze dell’8 novembre 2018, che termina con una spassosa Pubblicità progresso a cura di un fantomatico Ministero della Salute in cui si fa una campagna a favore della protezione ... ilfattoquotidiano

