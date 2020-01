Arioli (V Municipio): “Vene il ripristino della scorta al Capitano Ultimo” (Di sabato 25 gennaio 2020) “Il Consiglio di Stato ha ripristinato la scorta al Carabiniere che arrestò Totò Riina, sospendendo la decisione del Tar del Lazio e, personalmente sono molto soddisfatto di tutto questo” Inizia con queste parole il comunicato di Luca Arioli già Vicepresidente della Commissione Sicurezza del V Municipio di Roma. “Spero solamente che la tarantella ‘scorta si, scorta no, scorta forse’ finisca una volta per tutte il 20 Febbraio 2020 con la decisione definitiva della Camera di Consiglio. Non molte persone sono a conoscenza che proprio nel V Municipio di Roma si trova il “Centro Volontari Capitano Ultimo”, dove lo stesso Capitano passa ogni tanto senza preavviso e con le dovute precauzioni, a fare un saluto. Proprio qui tempo fa, venne recapitata una busta con un proiettile, questo a dimostrazione che il Capitano che ha combattuto la Mafia è ancora a ... romadailynews

