Per la vicepresidente della Huawei è battaglia giudiziaria: gli Usa vogliono l’estradizione (Di venerdì 24 gennaio 2020) Canada: è terminata la prima fase del processo per l’estradizione di Meng Wanzhou, vicepresidente della Huawei arrestata in Canada per frode e per aver violato l’embargo all’Iran. Gli Stati Uniti la vogliono, ma il giudice prendi tempo. Quattro giorni: tanto è durata la prima parte del processo a Meng Wanzhou. I giudici canadesi devono decidere … L'articolo Per la vicepresidente della Huawei è battaglia giudiziaria: gli Usa vogliono l’estradizione proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

