LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2020 in DIRETTA. Tra poco Grassl e Rizzo: assalto al podio! Guignard-Fabbri terzi nella danza (Di giovedì 23 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA SPLENDIDA GARA DI GUIGNARD-FABBRI IL VIDEO DI GUIGNARD-FABBRI VIDEO: IL CORTO DI PAPADAKIS-CIZERON 20.22: Tra una ventina di minutii il terzo gruppo che assomiglia molto ad un campionato italiano con Gabriele Frangipani, Daniel Grassl e Matteo Rizzo in rapida sequenza 20.20: Questa la classifica provvisoria dopo i primi 12 atleti in gara e prima della pausa per il rifacimento del ghiaccio: 1 Vladimir LITVINTSEV AZE 221.09 17 2 2 Alexander SAMARIN RUS 220.43 13 3 3 Adam SIAO HIM FA FRA 219.89 24 1 4 Irakli MAYSURADZE GEO 214.47 15 4 5 Nikolaj MAJOROV SWE 212.57 14 5 6 Slavik HAYRAPETYAN ARM 194.61 20 6 7 Lukas BRITSCHGI SUI 190.75 22 7 8 Matyas BELOHRADSKY CZE 190.54 18 8 9 Sondre ODDVOLL BOE NOR 189.25 19 9 10 Alexander LEBEDEV BLR 188.00 21 10 20.18: Prova negativa per il ceco Belohradsky che nel programma lungo totalizza ...

