Corona e Nina Moric insieme dopo la scomparsa di Luigi Mario Favoloso (Di giovedì 23 gennaio 2020) Fabrizio Corona e Nina Moric compaiono nuovamente insieme per amore del figlio Carlos dopo la scomparsa di Luigi Mario Favoloso. L’ex re dei paparazzi e la modella sono stati paparazzati dal settimanale Diva e Donna mentre si recavano a scuola del 17enne per un colloquio con i professori. Nelle immagini postate dalla rivista, Corona ha i capelli lunghi e indossa un completo elegante, nascondendo il viso dietro un paio di occhiali da sole. Nina invece è vestita di bianco e anche lei indossa degli occhiali. La coppia sembra aver ritrovato l’armonia di un tempo dopo le vicissitudini passate. Fabrizio, che era stato arrestato diversi mesi fa, ha ottenuto la scarcerazione e sconterà il resto della sua pena in un istituto a Monza dove potrà curare i problemi psichiatrici con cui sta facendo i conti da tempo. La Moric invece è tornata definitivamente single dopo l’addio a ... dilei

