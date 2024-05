In molte parti del mondo - Italia compres - il giorno designato è la seconda domenica di maggio Ma non so -o, perché c' è chi festeggia la mamma ad agosto e chi a Natale

(Di giovedì 9 maggio 2024) Ti abbraccia, ti conforta, ti accoglie. È lei il supereroe per lar parte dei figli. Laè lae per quanto i ruoli familiari stiano lentamente evolvendo, quella donna da cui si riceve protezione ancora prima di nascere, rimane un punto fermo. Ed è per questo che le si dedica una festa: per dirle grazie per quello che fa un po’ per tutti, in una società che poco l’aiuta a gestire i tanti ruoli che le chiede di interpretare. Mamme ancora equilibriste: spesso lasciano il ...

In questi giorni, con il paga mento degli stipendi di febbraio, le lavoratrici madri beneficiarie dell’esonero contributivo – il cosiddetto “bonus mamma” – si aspettavano di ricevere un cospicuo aumento netto in busta paga . Invece, gli aumenti sono ...

Hilary Duff è diventata mamma per la quarta volta: «Per mesi ho sognato di stringerti tra le mie braccia». L'attesa e il parto in acqua - Hilary Duff è diventata mamma per la quarta volta. Lei e il marito Matthew Koma hanno dato il benvenuto al mondo al loro bambino, Townes Meadow Bair. L'attrice e cantante ...

Brenda Lodigiani: «Sono cresciuta in un campo rom. A mia figlia insegno il rispetto, ci sono sinti che rubano ma molti sono integrati come me» - La storia di Brenda Lodigiani è tutta da raccontare. E la fa al settimanale Oggi. Papà falegname, mamma casalinga, entrambi di origine nomade. E da quando ha rivelato le sue origini ...

Giusto fare i lavoretti per la Festa della mamma se i bimbi non ce l'hanno più Una riflessione - Chiediamoci se, nel tentativo di proteggere un bambino dalla sua sofferenza, stiamo esprimendo una sensibilità o stiamo proteggendo noi stessi (dal blog) ...