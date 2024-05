(Di giovedì 9 maggio 2024) E' durataore l'operazione all'ospedale Niguarda di Milano e rimangono critiche ma stabili le condizioni del viceispettore della Polizia di 35 annila notte scorsa nei pressi della stazione di Lambrate da un marocchino irregolare di 37 anni. È stato colpito tre volte con un coltello da cucina con una lama di 20 centimetri. Due le ferite gravi a un rene e al duodeno tanto che è stato necessario l'intervento d'urgenza. L'uomo arrestato ha svariati precedenti e denunce, alcune sempre per il possesso d'armi da taglio. Nel tentativo di bloccarlo sono rimasti feriti in modo lieve anche due agenti della Polfer.

Poliziotto ferito operato per sette ore, è stabile - Poliziotto ferito operato per sette ore, è stabile - E' durata sette ore l'operazione all'ospedale Niguarda di Milano e rimangono critiche ma stabili le condizioni del viceispettore della Polizia di 35 anni ferito la notte scorsa nei pressi della stazio ...

Camion carico di acidi travolge auto in A21, un morto e sette intossicati - Camion carico di acidi travolge auto in A21, un morto e sette intossicati - La certezza è che l’autista del camion (non è chiaro se per le ferite o per un malore precedente) è deceduto. I Vigili del fuoco lo hanno liberato dalle lamiere e ogni tentativo di rianimarlo si è ...

Mosca, dalla piazza Rossa la Parata della Vittoria. La diretta - Mosca, dalla piazza Rossa la Parata della Vittoria. La diretta - Il Cremlino ha affermato di non avere commenti sulle affermazioni ucraine secondo cui Kiev avrebbe catturato agenti russi mentre complottavano l'assassinio del presidente Volodymyr Zelensky, ma ha ...