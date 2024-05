Ardea - 4km di litorale off-limits a bagni e tuffi | ecco i punti non balneabili

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il Sindaco di, Fabrizio Cremonini, pubblica l’ordinanza per il divieto di balneazione su quattro chilometri di costa locale. Divieto di balneazione ad: le zone “off” (credits @Google Maps) – Ilcorrieredellacitta.comSono quattro i chilometri di costa non balneabile ad. Ad affermarlo l’ordinanza firmata in queste ore dal sindaco Fabrizio Cremonini, che ha seguito il Decreto del Presidente della Regione Lazio proprio in materia di spiagge non inquinate e quindi inaccessibili ai cittadini o turisti. Andando a leggere il documento emesso dal Comune delRomano, iindividuati per il divieto di balneazione non sono cambiati in confronto allo scorso anno. Aree vietate alla balneazione adI divieti sono arrivati con i rilevamenti ...

